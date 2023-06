LE SSERAFIM ist unermüdlich

ⓒ SOURCE MUSIC

Die Girlgroup LE SSERAFIM hat sich mit ihrem ersten regulären Album als K-Pop Top Player etablieren können. Am 28. Mai haben sie erst einmal ihre vierwöchigen Aktivitäten zum neuen Album beendet. In der Musiksendung haben sie tolle Performances gezeigt.

Das erste reguläre Album “UNFORGIVEN“ vom 1. Mai hat für großes Aufsehen gesorgt. In der ersten Woche seit der Herausgabe wurde es über 1,25 Millionen Mal verkauft. Das ist für eine K-Pop-Girlgroup ein Rekord. Denn bislang hat es noch keine Girlgroup geschafft, in so kurzer Zeit seit ihrem Debüt so eine hohe Verkaufszahl zu erreichen. Auch kam es auf Platz sechs von Billboard 200, was ebenfalls für eine K-Pop-Girlgroup ein Rekord war.

Das gleichnamige Lied „UNFORGIVEN“ kam gleich auf die Spitzenplätze von koreanischen Musiksendungen, und hält sich auf verschiedenen Streaming-Plattformen wie Spotify auf den vorderen Plätzen.

Die Sängerinnen haben ihre Aktivitäten im Inland leider abgeschlossen, aber nun heißt es, weitere Termine zu absolvieren. Die internationalen Fans freuen sich darauf natürlich schon.