Girlgroup Blackswan international beliebt

Das neue Lied „Karma“ der K-Pop-Girlgroup Blackswan ist international beliebt. Dieses Lied und das gleichnamige Album wurden am 19. Mai herausgegeben. Das Musikvideo zum Lied wurde in nur einer Woche über 2,7 Millionen Mal bei YouTube gesehen. Im Nachbarland China sind sie besonders beliebt. Auf der größten SNS-Plattform Weibo wurde es über 12 Millionen Mal gesehen und in den chinesischen QQ Music-Charts stehen sie auf Platz 45.

Auch in Indien konnten sie viele Fans gewinnen. Dort sind sie bereits Superstars.

Die Gruppe Blackswan besteht mittlerweile aus ausschließlich ausländischen Mitgliedern. Nur das belgische Mitglied Fatou ist außerdem geblieben, neu hinzugekommen sind Gabi aus Deutschland, NVee aus Amerika und Sriya aus Indien. Sriya ist kurz nach ihrem Debüt in Indien eine höchst beliebte Sängerin geworden.

Bei YouTube abonnieren bereits über 600.000 Fans den offiziellen Kanal der Gruppe und es werden immer mehr.