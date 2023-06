US Grammys: Drippin verdienen Aufmerksamkeit

ⓒ woollim Entertainment

Die US-Grammys haben am 24. Mai die Top 11 K-Pop Boy Groups to Watch In 2023 veröffentlicht. Darunter befindet sich die Gruppe Drippin. Die Grammys kommentierten zu dieser Boygroup, dass sie gut zeigen würde, wie man Karriere macht. Als Sänger der vierten Generation würden sie ein gutes Repertoire besitzen. Als die Jungs 2020 mit ihrem ersten Minialbum „Boyager“ debütierten, war ihre Musik auf “Heiterkeit“ getrimmt. Aber dann veränderten sie sich nach und nach und zeigten auch mal ihre bösen Seiten, zum Beispiel mit der Villain-Serie im Jahr 2022.

Drippin legten auf der Bühne tolle Auftritte hin, und damit begeistern sie ihre Fans.

Am 19. April kam ihre dritte Single „Seven Sins“ auf den Markt und sie haben sich noch einmal weiterentwickeln können.