US-amerikanisches Filmdrama „Past Lives“ mit Teo Yoo in der Hauptrolle läuft seit 2. Juni in US-Kinos

Das US-amerikanische Filmdrama „Past Lives“ von Celine Song mit Teo Yoo in der männlichen Hauptrolle hat am 2. Juni seinen Kinostart in den USA gefeiert. Beim US-amerikanischen Publikum stößt der Streifen auf große Resonanz. Der Film, der vom südkoreanischen Unternehmen CJ ENM und dem Hollywood-Studio A24 gemeinsam verliehen wird, läuft gegenwärtig in New York und Los Angeles.

Regie führte Celine Song, eine südkoreanisch-kanadische Dramatikerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin. In den Hauptrollen sind Greta Lee, eine US-amerikanische Schauspielerin mit koreanischen Wurzeln, und Teo Yoo, ein in Deutschland aufgewachsener südkoreanischer Schauspieler, zu sehen. Der Film erzählt von einer aus Südkorea stammenden Frau, die mit zehn Jahren mit der Familie nach Kanada ausgewandert war und 24 Jahre später in New York als verheiratete Frau ihre alte Jugendliebe aus Südkorea wiedertrifft.

Der Film erntete beim 39. Sundance Filmfestival im vergangenen Januar und bei der 73. Berlinale im vergangenen Februar sehr positive Kritik und verzauberte das Publikum.