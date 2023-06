Koreanischer Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ sechs Tage nach dem Kinostart bereits von über 5 Millionen Menschen angesehen

ⓒ YONHAP News

Der neue Actionkrimi des Filmstars Ma Dong-seok „The Roundup: No Way Out“ hat sechs Tage nach dem Kinostart bereits 5,21 Millionen Menschen ins Kino gelockt.

Nach dem Korea Box Office System wurde der Film am 5. Juni von 698.289 Personen angesehen und behauptete in den Kino-Charts den ersten Platz. Die kumulierte Zuschauerzahl beträgt 5.210.632. Der offizielle Kinostart war am 31. Mai, und bereits sechs Tage danach wurde die Marke von 5 Millionen überschritten. Es wird angesichts der bisherigen Entwicklung der Zuschauerzahlen davon ausgegangen, dass der Film mehr als 10 Millionen Menschen ins Kino locken wird.

„The Roundup: No Way Out“ ist der dritte Teil der Crime City-Reihe. Der erste Teil „The Outlaws“ aus dem Jahr 2017 wurde von 6,85 Millionen Menschen und der zweite Teil „The Roundup“ aus dem Jahr 2022 von 12,67 Millionen Menschen im Kino gesehen.