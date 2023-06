Katastrophenfilm „Concrete Utopia“ mit Lee Byung-hun kommt im August ins Kino

ⓒ LOTTE Entertainment

Der südkoreanische Katastrophenthriller „Concrete Utopia“ mit Lee Byung-hun, Park Seo-joon und Park Bo-young feiert im kommenden August seinen Kinostart. Dies teilte der Filmverleih Lotte Entertainment mit.

Der Film erzählt die Geschichte von Menschen, die ein Erdbeben in einem Apartmentgebäude überlebten. Wie durch ein Wunder wurde ihr Apartmentgebäude als einziges in Seoul nicht von dem Beben zerstört. Lee Byung-hun ist in der Rolle von Young-tak zu sehen, der in dem Apartmentgebäude neuer Einwohnervertreter ist. Er ist bereit, jedes Risiko einzugehen, um das Gebäude vor Eindringlingen zu schützen. Park Seo-joon verkörpert Min-sung, der alles tut, um seine Familie und sein Zuhause vor Schaden zu bewahren. Park Bo-young spielt die Rolle von Myung-hwa, Min-sungs Frau, die auch in extrem schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Die Regie übernahm Um Tae-hwa, der auch als älterer Bruder des Filmschauspielers Um Tae-goo bekannt ist.