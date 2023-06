Südkorea zieht ins Halbfinale der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft ein

ⓒ YONHAP News

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Nigeria am Sonntag im Stadion Santiago del Estero in Argentinien das Halbfinale der U-20-Weltmeisterschaft erreicht. Südkorea zog damit zum zweiten Mal in Folge bei einer U-20-WM in die Runde der letzten vier ein. Bei dem Turnier 2019 in Polen wurde die Mannschaft Vize-Weltmeister.





Beim Viertelfinalspiel gegen Nigeria war sie zwar statistisch dem Gegner unterlegen. Ein einziger Schuss aufs Tor von Choi Seok-hyun in der Nachspielzeit brachte jedoch den nötigen Treffer zum 1:0 Sieg.





Ergriffen vom dramatischen Sieg musste Trainer Kim Eun-jung seine Tränen zurückhalten, als er sich in einem Interview mit der Presse bei den Spielern bedankte, dass sie bis zum Schluss ihr Bestes getan hatten. Er sei wirklich dankbar bei dem Gedanken, dass der heutige Sieg einen Meilenstein für die Zukunft des koreanischen Fußballs gesetzt habe.





Die Erwartungen an die Leistungen der Mannschaft hatten sich vor dem Turnier in Maßen gehalten. Wegen der Covid-19-Pandemie hatten die jungen Spieler wenig Gelegenheit, Erfahrungen bei internationalen Turnieren zu sammeln. Ein 2:1-Sieg gegen den Favoriten Frankreich brachte die Mannschaft auf die Erfolgsspur, die danach auch in den weiteren Gruppenspielen keine einzige Niederlage einsteckte. Im Achtelfinale schlug das Kader von Kim Eun-jung Ecuador mit 3:2 und zog im Anschluss nach einem Sieg gegen Nigeria ins Halbfinale ein.





Trainer Kim sagte, dass er nur geringe Erwartungen an die Mannschaft gehabt, sich aber große Sorgen gemacht habe. Es habe ihm leidgetan, dass die Spieler trotz ihres hohen Potenzials nur geringe Anerkennung fanden. Sie selbst hätten ihr Potenzial bei dem Turnier zur Geltung gebracht. Die Mannschaft trifft am Freitag um 6 Uhr morgens koreanischer Zeit im La-Plata-Stadion in Argentinien auf Italien.