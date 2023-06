Südkoreanische Taekwondo-Männer siegen bei der WM in der Gesamtwertung

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Auswahl hat bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft in Baku, Aserbaidschan, das vierte Mal in Folge in der Gesamtwertung der Männer den ersten Platz belegt. Park Tae-joon, ein Neuling im Leichtgewicht, wurde zum MVP des Turniers gewählt.





Am letzten Tag des Turniers am Sonntag konnte die Mannschaft jedoch keine Medaille gewinnen. Bae Yun-min verpasste in der Gewichtsklasse über 87 kg den Einzug ins Viertelfinale. Bei den Frauen scheiterte die Hoffnungsträgerin in der 52 kg-Gewichtsklasse, In Su-wan, schon in der Vorrunde.





Die Männer gewannen insgesamt drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille und belegten in der Nationenwertung den ersten Platz. Die koreanischen Taekwondo-Athletinnen schafften es jedoch in keine der acht Gewichtsklassen aufs Podium. Es ist das erste Mal, dass Südkorea bei den Frauen-Wettbewerben leer ausging. Die Türkei gewann mit zweimal Gold und einer Bronzemedaille.





Von den 64 Medaillengewinnern hatte über die Hälfte zum ersten Mal eine Medaille gewonnen. Daraus geht hervor, dass sich in internationalen Taekwondo-Kreisen ein Generationswechsel vollzieht.





Mit 13 Teilnehmenden hatte die bisher höchste Zahl an Flüchtlingsathleten an dem Turnier teilgenommen. Choue Chung-won, der Präsident des Weltverbands World Taekwondo, sagte, dass verschiedene Maßnahmen erwogen würden, um den Flüchtlingsathleten Chancen auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen zu ermöglichen. Unter anderem werde überlegt, sie für ein intensives Training nach Korea einzuladen oder ihnen einen professionellen Trainer zur Verfügung zu stellen.