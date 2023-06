Transgender- Radsportlerin gewinnt erstmals offiziellen Wettbewerb

ⓒ YONHAP News

Die Radsportlerin Na Hwa-rin hat als erste Transgender-Frau in Südkorea an einem offiziellen Wettbewerb teilgenommen und diesen gewonnen. Bei den Bürger-Sportwettbewerben der Provinz Gangwon fuhr Na in der Kategorie Bahnradsport der Frauen als erste ins Ziel.





Die Meldung darüber, dass sie an dem Wettbewerb teilnehmen werde, hatte zu Beginn für einige Kontroversen gesorgt. Es war umstritten, ob transgeschlechtliche Athletinnen überhaupt bei Frauenwettbewerben antreten dürfen, da sie ihren Konkurrentinnen körperlich überlegen seien. Rund 20 Organisationen, darunter die Regenbogen-Aktion gegen Diskriminierung von sexuellen Minderheiten, gaben ihre Unterstützung für die Radsportlerin kund.





Na Hwa-rin wurde als Mann geboren und unterzog sich im Oktober letzten Jahres in einem Krankenhaus in Seoul einer geschlechtsangleichenden Operation. Vor zwei Monaten ließ sie ihr rechtliches Geschlecht ändern.





Sie sagte, dass sie mit der Absicht, für Aufsehen zu sorgen, beschlossen habe, bei dem Wettbewerb an den Start zu gehen. Sie habe gehofft, dass dadurch eine Diskussion über transgeschlechtliche Sportlerinnen in Gang käme. Nach ihrer Teilnahme sei sie der Meinung, dass es über das binäre Wettkampfsystem hinaus eine dritte Kategorie geben müsse.