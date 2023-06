Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ KBS WORLD Radio, Getty Images Bank, JEJU Airport

Am Flughafen der beliebten südkoreanischen Ferieninsel Jeju ist eine Dol Hareubang-Statue aus Hortensien aufgetaucht, und diese Nachricht zog das Augenmerk vieler Netzbürger auf sich. Dol Hareubang ist eine aus Vulkanfelsen gemeißelte Steinstatue, die überall auf der Insel Jeju zu finden ist und als ein Symbol dieser Insel gilt.

In der Ankunftshalle des Flughafens der Insel Jeju, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen aus dem Ausland als Reiseziel sehr beliebt ist, prangen auf einer Wand in großen Buchstaben die Worte „Welcome to Jeju“. Und weil gerade die Hortensien blühen, wurde diese Wand aktuell mit zwei Dol Hareubang-Statuen bestehend aus unzählig vielen bunten Hortensien geschmückt.

Die Hortensie ist eine der repräsentativsten auf Jeju beheimateten Pflanzen. Die beiden Dol Hareubang-Statuen aus Hortensien in der Ankunftshalle haben eine Breite von 0,8 Metern und eine Höhe von 2 Metern. Jeweils 8.000 Hortensien wurden hierfür verarbeitet. Jeder Tourist, der auf der Insel Jeju eintrifft, wird aktuell von diesen beiden Dol Hareubang-Statuen aus Hortensien begrüßt.

Der erste Eindruck wird sich beim Aufenthalt auf der Insel Jeju schnell verfestigen, denn dort gibt es an jeder Ecke Hortensien. An mehreren Orten auf der Insel findet außerdem ein Hortensien-Fest statt. Wer auf der Insel unterwegs ist, wird zurzeit überall auf die voll aufgeblühten Hortensie-Blüten stoßen. Am vergangenen Wochenende waren wieder besonders viele Menschen nach Jeju gereist, und sie teilten Fotos von der Blütenpracht in sozialen Netzwerken.





Es dauert nicht mehr lange bis zu den Sommerferien und zum Beginn der Sommerurlaubssaison. Das Wetter ist bereits frühsommerlich heiß. Weil es recht früh sehr heiß wurde, verkaufen sich Badeanzüge und Badeutensilien bereits sehr gut.

Der diesjährige Sommer wird zudem der erste seit drei Jahren völlig ohne Covid-19-Schutzmaßnahmen sein. Daher zieht es im Sommer noch mehr Menschen in die Wasserparks und Hotels mit Schwimmbad. Auch ins Ausland wollen sehr viele Südkoreaner in den Ferien verreisen. Das ist ein weiterer Grund, warum Badesachen gerade sehr gefragt sind.

Angaben des Online-Kaufhauses G-Market zufolge ist der Umsatz, der im Mai mit Damen-Badeanzügen erzielt wurde, gegenüber demselben Vorjahresmonat um 418 Prozent gestiegen. Die Umsatzsteigerung bei Herren-Badeanzügen beträgt 143 Prozent. Im selben Zeitraum hat auch der Verkauf von verschiedenen Badeutensilien stark angezogen. Strand- und Badetaschen sind im Mai dieses Jahres um 213 Prozent mehr verkauft worden als im Mai des vergangenen Jahres.

Bei Strandbällen beträgt die Verkaufssteigerung 110 Prozent, bei Schwimmflossen 83 Prozent, bei Schnorcheln 69 Prozent und bei Aquaschuhen 64 Prozent. Das Online-Kaufhaus konnte auch sehr viele Eintrittskarten für Wasserparks verkaufen. Der Umsatz hiermit ist gegenüber demselben Vorjahresmonat um 213 Prozent nach oben geklettert.





Vor etwa einem Monat haben wir in der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea darüber berichtet, dass der koreanische Instant-Messaging-Dienst KakaoTalk ein stilles Verlassen von Gruppen-Chaträumen ermöglicht. KakaoTalk wird von fast allen südkoreanischen Smartphone-Nutzern genutzt, und viele Nutzer hatten sich diese Funktion schon lange gewünscht.

Daher war bereits erwartet worden, dass die Funktion bei den Nutzern sehr beliebt sein würde. Die Resonanz war aber noch größer als erwartet. Es zeigte sich, dass drei Wochen nach der Einführung dieser neuen Funktion mehr als 2 Millionen Menschen davon Gebrauch gemacht haben. Das Unternehmen Kakao hat am 10. Mai dem sogenannten Kakaotalk-Laboratorium die neue Funktion hinzugefügt. Nach Angaben des Unternehmens am 6. Juni haben bis zum 31. Mai über 2 Millionen Nutzer von diesem Modus Gebrauch gemacht.

Nutzer der neuesten Version des Dienstes können im Laboratorium die Option „Chatraum still verlassen“ auswählen. Verlässt man danach einen Gruppen¬-Chatraum, erscheint im Chatfenster des Raumes nicht mehr die Botschaft, dass Soundso diesen verlassen hat. Die neue Funktion weckte gleich mit ihrem Start bei den Nutzern großes Interesse. Denn es gab viele, die unzufrieden damit waren, dass sie einen Chatraum nicht ohne weiteres verlassen können, weil es peinlich wäre, wenn alle anderen Teilnehmer gleich darüber informiert werden.

Viele Netzbürger bestätigten, dass auch sie schon von der neuen Funktion Gebrauch gemacht haben. Es habe mehrere Gruppen-Chaträume gegeben, in denen sich nicht mehr viel tat, oder in denen man einfach nicht mehr vertreten sein wollte. Andere mit ihrem Austritt vor den Kopf stoßen wollten sie aber auch nicht. Auch will man vermeiden, dass es anschließend Gerede und Spekulationen gibt. Nun könne man sich still und heimlich verabschieden und brauche sich anschließend keine Gedanken mehr zu machen, das sei sehr nützlich.