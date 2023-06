Milchprodukte in Nordkorea

ⓒ Getty Images Bank

Unter Milchprodukte fallen neben frischer Milch unter anderem Milchpulver, Butter, Speiseeis, Käse und Joghurt. Im Einklang mit den wechselnden Trends erscheinen in Südkorea immer wieder neue Produkte aus Milch. Auch für Nordkorea hat die Milchproduktion eine große Bedeutung. In einem Video des nordkoreanischen Propagandamediums Meari bittet ein Junge seine Großmutter um Milch. In diesen Tagen tauchen öfters Berichte über Milchprodukte im nordkoreanischen Fernsehen auf. So heißt es unter anderem:





Milchprodukte sind sehr nahrhaft und ausgezeichnet für die Verdauung. Sie sind daher ideal für Kinder, die schneller wachsen als in jedem anderen Stadium ihres Lebens.





Früher war Milch in Nordkorea ein seltenes Nahrungsmittel, das nur von einigen privilegierten Bürgern konsumiert wurde. Im vergangenen Jahr berichtete jedoch die offizielle Zeitung Rodong Sinmun, alle Provinzen, Kreise und Städte des Landes hätten Resultate bei der Produktion von Milchprodukten vorzuweisen, die an Kinder verteilt würden. Zum Thema sagt der Direktor der privaten Organisation Good Farmers in Südkorea, Cho Chung-hee:





Nordkoreas herrschende Arbeiterpartei hat zuletzt viel Wert auf die Milchproduktion gelegt und betont, wie wichtig die Gesundheit der Kinder ist. Nordkorea hat angesichts ungenügender Futterprodukte aus Getreide Schwierigkeiten, Haustiere wie Schweine und Hühner aufzuziehen. Das Land richtet den Fokus mehr auf Gras essende Tiere, darunter Ziegen, Kühe und auch Kaninchen. Das Land hat seit Ende der 1950er Jahre eine Politik für die Aufzucht von Vieh, das mit Gras gefüttert wird. Auf der Basis seiner Politik, Milch von guter Qualität zu produzieren, zeigt das Land größeres Interesse an Milchvieh. Auch begann es damit, zu betonen, Ziegenmilch sollte zu Milchprodukten verarbeitet werden. Das ist eine Abkehr von der früheren Praxis, nur Ziegenmilch zu konsumieren.





Mehr Fabriken und Unternehmen in Nordkorea sind dabei, Haustiere zu züchten:

Der Viehbetrieb unseres Autounternehmens hat genügend Haustiere, so dass wir die Fleischproduktion erhöhen können. Wir haben eine neue Fabrik gebaut, um proteinhaltiges Futter herzustellen. Wir sind bereit für die Massenproduktion.





Die Viehzucht durch Unternehmen soll dazu dienen, die allgemeine Ernährungslage für die Bevölkerung zu verbessern. Sie betonen, dass Milch reich an Kalorien sei. Der Trend wurde durch eine Änderung in der Politik für die Kinderbetreuung eingeleitet. Während einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei im Jahr 2021 wies Machthaber Kim Jong-un die Funktionäre an, die Kinderfürsorge zu verbessern. Im vergangenen Jahr verabschiedete die Oberste Volksversammlung ein Gesetz für die Kinderfürsorge. Ein solches Gesetz, das ausschließlich für die Kinderfürsorge da ist, lässt sich welweit nur schwer finden. Die Politik, die daraufhin formuliert wurde, legt dabei den Schwerpunkt auf Milchprodukte. Kim Jong-un rief die Funktionäre auf, für nahrhafte Lebensmittel zu sorgen und damit landesweit die Kinder auf Kosten des Staats zu versorgen. Das Gesetz sieht die kostenlose Verteilung von Milchprodukten an Kinder vor:





Die wichtigste Produktionsanlage Nordkoreas für die Milchproduktion steht im Ort Kubin im Kangdong-Kreis von Pjöngjang. Die Anlagen wurden von Südkorea geliefert. Nordkorea produziert dort verschiedene Sorten von Joghurt und Butter. Zuletzt richteten Einheiten für die Milchproduktion oder Kollektiv-Viehbetriebe ihre eigenen Verarbeitungsanlagen ein. Die Milch wird also von den Betrieben gesammelt und auch verarbeitet.





Der Betrieb im Kangdong-Kreis produziert Milchprodukte in großen Mengen. Die dortigen Anlagen wurden von der südkoreanischen Organisation Good Neighbors geliefert. Auch andere Betriebe bemühen sich, die Tagesproduktion zu erhöhen. Die Pjöngjanger Kinder-Nahrungsmittelfabrik sorgt für die Verbreitung von Milchprodukten. Die nördliche Provinz Jagang betreibt hunderte von Prdouktionsanlagen für fermentierte Milchgetränke, während die Hafenstadt Nampo ein Bauprojekt für Milchprodukte umsetzt. Warum werden diese Erzeugnisse als wichtig erachtet?





Lactoferrin ist ein nahrhafter Inhaltsstoff in der Muttermilch, der dabei hilft, das Immunsystem von Kindern zu stärken und daher Krankheiten zu verhindern.





In Nordkorea wird Milchpulver in Dosen, Kartons oder Taschen verpackt, auf denen die Inhaltsstoffe verzeichnet sind. Das Land hat verschiedene Milchprodukte eingeführt, die Früchte wie Mandarinen, Trauben, Erdbeeren, Pfirsiche und Melonen enthalten. Nordkorea begann, Joghurt zu produzieren, nachdem es 1988 über eine pro-nordkoreanische Einwohnervereinigung in Japan entsprechende Anlagen ins Land geschafft hatte. Seitdem wird die Produktpalette erweitert. Joghurt wird unter anderem mit Apfel, Jujube, oder Brustbeere, sowie roten Bohnen angereichert. In der Provinz Kangwon wurde im vergangenen Jahr ein neuartiges Produktionsverfahren für Joghurt entwickelt. Doch trotz der Erweiterung zirkulieren die Milchprodukte noch nicht auf den Märkten:





Die Milchproduktion ist der Bereich der nordkoreanischen Viehindustrie, an dem es am meisten mangelt. Die Bürger, besonders Kinder und Ältere, benötigen große Mengen an Milchprodukten, die als reiche Proteinquelle angesehen werden. In Nordkorea ist es noch immer schwierig, Rohmilch zu trinken. Selbst wenn ein Betrieb Milch produziert, verteilt er sie an Kinderbetreuungsstätten und Kindergärten in der Nähe. Nordkorea propagiert nur seine Politik, die Kinder mit Milch zu versorgen. Ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bevor lokal produzierte Milch auf den Märkten zirkuliert.





Für Milchkühe ist es schwierg, genug Milch zu produzieren, wenn sie nur Gras zu sich nehmen. Sie sollten auch nahrhaftes Futter, Mais, Gerste, Sesamreste und Reiskleie eingeschlossen, essen, um eine ausgeglichene Ernährung zu haben. Doch für Nordkorea ist es schwierig, Futtergetreide zu importieren. Auch reichen die Wiesen und Agrarflächen nicht aus. Das ist auch ein Grund, warum das Land auf Ziegenmilch zurückgreift:





Es gibt nicht viele Milchkühe in Nordkorea, so dass das Land Ziegen als Ergänzung züchtet. Ziegen sind nützlich, weil sie Milch und Fleisch liefern. Doch die entsprechende Produktionsmenge ist im Vergleich zu Milchkühen eher klein. Auch tendieren Ziegen dazu, die Graswurzeln zu essen, wodurch Weideflächen zerstört werden. Ziegen sind nicht die wichtigsten Milchproduzenten in Nordkorea.





Eine Ziege produziert weniger Milch als eine Kuh, die 20 bis 25 Liter pro Tag erbringen kann. Doch Ziegen wachsen schnell heran, indem sie Gras essen. Auch sind sie krankheitsresistenter. Aus diesem Grund fördert Nordkorea die Ziegenzuchtbetriebe:





Jeder Betrieb hat durchschnittlich 100 Ziegen, und sie verteilen Ziegenfleisch an Kinderbetreuungszentren und Kindergärten in der Nachbarschaft.





Die Ziegenmilchprodukte werden als Erzeugnisse gefördert, die von den Kindern bevorzugt würden. Doch schon viel früher hat Nordkorea Sojabohnenmilch für Kinder verteilt:





Nordkorea hat eine lange Geschichte der Sojabohnenmilch-Verteilung. Anfang der 1980er Jahre führte Pjöngjang ein Testprojekt aus, um Sojabohnenmilch für Kinderbetreuungszentren, Kindergärten sowie Grundschulen bereitzustellen. Später wurde das Produkt auf das ganze Land ausgebreitet. Jede Stadt und jeder Kreis baute Anlagen, um die Sojabohnenmilch zu verteilen. Diese Politik hat sich etabliert. Heutzutage erhalten auch Mittelschüler jeden Tag ein Becher Sojabohnenmilch. Nordkorea versorgt die Kinder und Schüler mit einer ausreichenden Menge. Nötigenfalls werden Sojabohnen auch importiert.





Nordkorea legt großen Wert auf die Verteilung von Sojabohnenmilch. Das Land bezeichnet diese als das beste Gesundheitsnahrungsmittel für Kinder. Das Land setzte die Verteilung von Sojabohnenmilch selbst während der großen Hungersnot in den 90er Jahren, die Nordkoreaner auch als Zeit des „mühsamen Marschs“ nennen, fort. „Zeit für Sojamilch” steht auf den Stundenplänen lokaler Kinderbetreuungszentren, Kindergärten und Schulen, die über getrennte Sojamilch-Verteiler und Räume dafür verfügen. Selbst das Auto des früheren Machthabers Kim Jong-il gab den Fahrzeugen, die Sojamilch transportierten, Vorfahrt. Die Fahrzeuge wurden von den Bürgern auch als „Königsautos“ bezeichnet. Heute gibt Nordkorea der Sojamilch ein Fruchtaroma, um dem Geschmack der Kinder besser zu entsprechen. Das Land betont, wie wichtig allgemein Milchprodukte für Kinder seien, von neuen Produkten über Ziegenmilch bis Sojabohnenmilch:





Die Gesundheit der Kinder kann die Zukunft des Landes bestimmen. Gesunde Kinder garantieren eine gesunde Bevölkerung. Nordkoreaner, die während oder nach der Periode des mühsamen Marschs geboren wurden, sind schwächlich. Manche Kinder starben aufgrund von Mangelernährung. Viele Nordkoreaner konnten nicht schnell heranwachsen, als sie klein waren, und sie sind krankheitsanfällig. Milch ist die beste Lösung für dieses Problem.





Die Mangelernährung von Kindern stellt in Nordkorea nach wie vor ein großes Problem dar. Nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks, der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank von 2021 litten etwa 310.000 Kinder in Nordkorea unter schwachem Wachstum aufgrund von Mangelernährung. Eine der nationalen Aufgaben ist es daher, die Ernährungssituation für die Kinder zu verbessern. So heißt es im staatlichen Fernsehen:





Dank der großen Liebe des geliebten Machthabers für die künftigen Generationen wachsen unsere Kinder gesund als die Säulen eines starken Nordkoreas heran.





Nordkorea legt großen Wert auf seine Politik der Kinderfürsorge. Das sei eine Angelegenheit von außerordentlicher Wichtigkeit und ein lang gehegter Wunsch der Partei und des Staats, heißt es. Das Land legt dabei den Fokus auf Milchprodukte als Teil seiner Anstrengungen, die Ernährung der Kinder zu verbessern.