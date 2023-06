Koreas Kaffeehaus-Kultur

ⓒ Getty Images Bank

Südkorea ist eine Art Kaffeehaus-Mekka, es gibt rund 100.000 davon im ganzen Land, im Schnitt also ein Café pro 520 Einwohner – Weltrekord. Traditionell gab es in Korea schon immer viele Teehäuser (dabang, 다방). Seit dem Wirtschaftsaufschwung wurde Tee immer mehr durch Kaffee abgelöst, und seit der Eröffnung der ersten Starbucks-Filiale 1999 fand der Boom der Kaffeehäuser in Südkorea bisher kein Ende. Inzwischen hat Starbucks in Seoul mehr Filialen pro Kopf als im Stammsitz Seattle. Etwa 35 Cafés werden pro Tag im ganzen Land neu eröffnet; auf der anderen Seite schließen allein in Seoul jeden Tag etwa 6 Stück wegen der harten Konkurrenz. 2012 wurde deswegen eine Regel eingeführt, nach der 500 Meter Abstand zwischen teuren Kaffee-Franchises liegen müssten; zwei Jahre später wurde sie jedoch wieder aufgegeben, und heute sieht man in belebten Vierteln ganze Straßen mit einem Café neben dem anderen. Greifen wir also zur Kaffeetasse und sprechen wir heute darüber!