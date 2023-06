Eröffnung des koreanischen Kulturzentrums in Österreich

ⓒ KOCIS

Am 9. Mai hat das koreanische Kulturzentrum in Österreich offiziell die Türen geöffnet. Es ist das 35. koreanische Kulturzentrum im Ausland.

Österreich liegt von Südkorea aus etwa elf Flugstunden entfernt und ist den Koreanern als Heimat von Mozart und Klimt bekannt. Im vergangenen Jahr wurde eine Ausstellung von Meisterwerken der Habsburger Sammlung, welche anlässlich des 130. Jubiläums der koreanisch-österreichischen Freundschaft in Seoul stattfand, von mehr als 330.000 Menschen besucht. Daraus geht das große Interesse der Koreaner an der Kultur Österreichs hervor. Auch in Österreich wächst das Interesse an der koreanischen Kultur. Der Eröffnung des koreanischen Kultzentrums wohnten viele Persönlichkeiten aus den Kultur- und Kunstkreisen beider Länder bei.