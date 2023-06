JOOHONEYs „Freedom“-Challenge beliebt

ⓒ STARSHIP Entertainment

JOOHONEY, Mitglied von Monsta X, hat sein erstes Soloalbum herausgebracht. Das Lied „Freedom“ aus dem Album kommt derzeit gut an.

Am 22. Mai kam das erste Minialbum „Lights“ von Joohoney auf den Markt, und mit dem Lied „Freedom“ hat er gleich die K-Pop-Fans für sich gewinnen können. Besonders die Choreografie dieses Liedes ist sehr beliebt, denn es wurde sofort eine Challenge auf der Videoplattform TikTok gestartet. Im Nu wurde #FreedomChallenge aufgerufen, inzwischen gibt es über 20 Millionen Views.

Nicht nur Fans von JOOHONEY, sondern auch seine Sängerkollegen wie IVE, Twice, The Boyz, aespa und weitere haben an der „Freedom-Challenge“ mitgemacht. Der Billboard-Kolumnist Jeff Benjamin schrieb zum Album, dass es ein besonderes Werk sei. Er gratulierte zur Herausgabe des ersten Soloalbums. JOOHONEY tritt derzeit in verschiedenen TV-Shows auf und wirbt so um sein neues Werk.