(G)I-dle auf Erfolgsjagd

Die Girlgroup (G)I-dle kommt mit dem Lied „Queencard“ derzeit gut an. Mit diesem Lied aus ihrem jüngsten, sechsten Minialbum hat sie bereits sieben Mal den ersten Platz von Musiksendungen belegen können. Die Sängerinnen kommentierten, dass sie einfach nicht glauben könnten, auf so einen guten Platz gekommen zu sein. Sie seien besonders ihren Fans dankbar.

Das neue Album „I feel“ haben die Girls am 15. Mai herausgegeben, und es kam gleich nach der Herausgabe auf den Spitzenplatz der iTunes Top Album Charts in 18 verschiedenen Ländern. Nach dem Stand vom 21. Mai wurden bereits über 1,16 Millionen Exemplare verkauft.

Das Musikvideo zum Lied „Queencard“ wurde bereits bei You Tube über 100 Millionen Mal gesehen. Unterdessen haben (G)I-dle vor, ihre zweite Welttournee zu beginnen. Am 17. und 18. Juni werden sie zuerst einmal Auftritte in Seoul absolvieren. Dann geht es im September nach Europa. Berlin wollen die Sängerinnen am 18. September besuchen. Weitere Orte werden nach und nach bekanntgegeben.