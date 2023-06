ATEEZ wollen eine Tour in Südamerika starten

ⓒ KQ Entertainment

Die koreanische Boyband ATEEZ will ihre erste Konzerttour in Südamerika starten. Am 2. Mai wurde auf ihrer offiziellen SNS-Seite diese Nachricht bekannt gegeben. Konkret werden die Jungs die Länder Mexiko, Brasilien, Chile und Kolumbien besuchen. Am 23. August werden sie in Mexiko City, am 26. August in Sao Paulo, am 30. August in Santiago und dann am 3. September in Bogota auf der Bühne stehen.

Die Sänger sind schon jetzt sehr gespannt und freuen sich auf ihre Auftritte und die Fans. Sie bekräftigten, dass sie sich sehr auf ihre Konzerte vorbereiten werden. ATEEZ haben vor, am 16. Juni ihr neuntes Minialbum zu veröffentlichen.