Zahl der Eheschließungen in China fällt auf Rekordtief

ⓒ YONHAP News

Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Eheschließungen in China unter 7 Millionen und zeigte damit den niedrigsten Stand seit Beginn der betreffenden Aufzeichnungen vor 37 Jahren. Nach dem von der chinesischen Regierung veröffentlichten Statistikbericht sind im vergangenen Jahr in China 6.833.000 Ehen geschlossen worden. Diese Zahl ist im Vergleich zu einem Jahr zuvor drastisch um etwa 10 Prozent und verglichen mit neun Jahren zuvor um fast die Hälfte geschrumpft. Die meisten Eheschließungen gab es in China im Jahr 2013. Damals wurden in einem Jahr 13.469.000 Ehen geschlossen.





Die chinesische Regierung nennt als Ursachen für den Rückgang der Zahl der Eheschließungen die niedrige Geburtenzahl, die Erhöhung des durchschnittlichen Alters bei der Erstheirat und das zahlenmäßige Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen im heiratsfähigen Alter, wobei es mehr Männer als Frauen gibt. Zudem werden auch das zu hohe Brautgeld, das vom Bräutigam an die Eltern der Braut übergeben wird, und die Zunahme der Zahl der Chinesen, die nicht heiraten und als Single leben wollen, als Ursachen genannt.





Kürzlich sorgte ein Fall, bei dem ein Bräutigam 10 Millionen Yuan, rund 1,4 Millionen Dollar, als Brautgeld gezahlt hatte, für Gesprächsstoff. Mit Stand von 2022 liegt die chinesische Einwohnerzahl bei 1.411.750.000 und ist gegenüber dem Vorjahr um 850.000 geschrumpft. Seit 1961, als sich China am Ende der Großen Chinesischen Hungersnot befand, hat die chinesische Bevölkerungszahl erstmals einen Rückgang gezeigt.





Die Geburtenzahl in China erreichte 2016 mit 18,83 Millionen ihren Höhepunkt, ging dann bis vergangenes Jahr sechs Jahre in Folge und fast auf die Hälfte zurück. Die chinesische Regierung führte 1978 für die Kontrolle des Bevölkerungswachstums die Ein-Kind-Politik ein. Angesichts des drastischen Rückgangs der Geburtenziffer brach China 2016 mit dieser Politik. Seither wird offiziell eine Zwei-Kind-Politik vertreten. 2021 lockerte das Land dann seine strenge Zwei-Kind-Politik und erlaubt Paaren, drei Kinder zu bekommen.