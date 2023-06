Katastrophenfilm „Concrete Utopia“ mit Lee Byun-hun bereits an 152 Länder verkauft

ⓒ LOTTE Entertainment

Der Katastrophen-Thriller Concrete Utopia“ unter der Regie von Um Tae-hwa kommt im August ins Kino, ist aber bereits an 152 Länder verkauft worden. Dies teilte der Filmverleih Lotte Entertainment am 13. Juni mit.

Das Verkaufsrecht des Films wurde nicht nur an asiatische Länder wie Japan und Indien, sondern auch an europäische Länder wie Frankreich und Italien sowie an südamerikanische Länder wie Brasilien und Argentinien vergeben. Lotte Entertainment erklärt, dass dies das explosiv große Interesse der ausländischen Kinoszene an dem südkoreanischen Film beweise.

Der Film erzählt die Geschichte von Erdbebenüberlebenden in einem Apartmenthaus in Seoul.