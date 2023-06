Eintrittskarten für Fantreffen von Schauspieler Yoo Yeon-seok innerhalb von einer Minute ausverkauft

Der südkoreanische Schauspieler Yoo Yeon-seok feiert dieses Jahr sein 20. Debütjahr. Er gab sein Schauspieldebüt 2003 mit dem Film „Oldboy“ des Regisseurs Park Chan-wook. Anlässlich seines 20. Debütjahrs veranstaltet er am 1. Juli in Seoul ein Fantreffen. Die Eintrittskarten dafür waren eine Minute nach dem Beginn des Kartenvorverkaufs vergriffen.

Das Fantreffen zum 20. Debütjahr wurde geplant, um den Fans, die in den letzten 20 Jahren den Schauspieler mit großer Liebe unterstützt haben, schöne Erinnerungen zu schenken. Yoo Yeon-seok soll daher aktiv an der Planung und Vorbereitung des Fantreffens beteiligt gewesen sein, so dass seine Fans schon sehr gespannt auf das Treffen warten.

Yoo war zuletzt in einer Fernsehserie mit dem Titel „The Interest of Love“ zu sehen. Im Juli wird er in der neuen tvN-Show „Bro and Marble“ zu sehen sein.