Südkorea wird bei FIFA U-20-WM in Argentinien Vierter

Südkorea hat die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien auf dem vierten Platz beendet. Die Mannschaft verlor am Sonntag in La Plata das Spiel um Platz drei gegen Israel mit 1:3. Davor unterlag die südkoreanische Auswahl im Halbfinale Italien mit 1:2.





Israel war in der 19. Minute durch Ran Binyamin in Führung gegangen. Südkoreas Kapitän Lee Seung-won konnte fünf Minuten später per Strafstoß ausgleichen. Im Zweikampf um den Ball, der von Lee Seung-won von der rechten Seite hereingegeben worden war, war Bae Jun-ho von Ilya Feingold gefoult worden. Bae Jun-ho hatte bereits im Halbfinale gegen Italien einen Elfmeter herausgespielt.





In der zweiten Spielhälfte konnte die südkoreanische Mannschaft das Heft nicht in die Hand nehmen und musste mehrere gefährliche Situationen überstehen. In der 62. Minute wäre ein Eckstoß des Gegners nahezu im Tor gelandet, nachdem Torhüter Kim Jun-heung der Ball durch die Hände gerutscht war. Choi Seok-hyun konnte aber noch rechtzeitig klären. In der 70. Minute gelang Omer Senior ein Treffer, der jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wurde.





In der 76. Minute brachte Senior dann die Israelis erneut in Führung, Anan Khalaili besiegelte mit seinem Treffer in der 85. Minute den Sieg für Israel, das erstmals bei einer U-20-WM dabei war.





Südkorea erreichte bei der U-20-Fußball-WM das zweite Mal in Folge das Halbfinale. Bei dem Turnier 2019 in Polen hatte die Mannschaft das Finale erreicht und dort gegen die Ukraine mit 1:3 verloren. Die Mannschaft von Trainer Kim Eun-jun wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch nach Südkorea zurückkehren.





Kapitän Lee Seung-won schoss während des gesamten Turniers drei Tore und bereitete vier Treffer vor. Lee erhielt den Bronzenen Ball, der dem Spieler mit der drittbesten Leistung verliehen wird. Erstmals nach 21 Jahren wurde damit wieder einem südkoreanischer Spieler der Bronzene Ball verliehen. Zuletzt erhielt Hong Myung-bo die Auszeichnung bei der Fußball-WM 2002. Lee Seung-won ist nach Hong Myung-bo und Lee Kang-in der dritte südkoreanische Spieler, der bei einem FIFA-Turnier für seine individuelle Leistung ausgezeichnet wurde.