Eishockey-Juniorinnen werden Zweite beim Asian Cup

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Eishockey-Frauen sind beim Asian Cup der U-21 Junioren Zweite geworden. Im Finale des Turniers im japanischen Kakahmigahara verlor die Mannschaft gegen Indien mit 1:2.





Indien lag in Führung, als Südkorea in der 10. Minute des zweiten Viertels durch einen Treffer von Park Seo-yeon zum Ausgleich kam. Nach einem ausgeglichenen zweiten Viertel stand es zur Halbzeit 1:1. Im dritten Viertel traf Neelam für Indien erneut zur Führung. Indien konnte anschließend den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Südkorea konnte sich als Zweiter einen Startplatz bei der Frauen-Junioren-WM im November in Chile sichern. Dort sind die ersten drei des Turniers automatisch qualifiziert.





Südkorea gewann den Junior-Asia-Cup insgesamt vier Mal und zuletzt im Jahr 2008. Nach 15 Jahren stand die Mannschaft wieder im Finale.