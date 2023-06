Sportkletterin Seo Chae-hyun gewinnt ihre erste Weltcup-Medaille der Saison

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Sportkletterin Seo Chae-hyun hat ihre erste Weltcup-Medaille in diesem Jahr gewonnen. Beim sechsten IFSC Kletter-Weltcup in Brixen, Italien belegte sie in der Kategorie Bouldern den zweiten Platz nach der US-Amerikanerin Natalia Grossman. Im Finale hatte Seo drei von vier Boulderparcours gemeistert.





Der 19-Jährigen war es bei vorhergehenden Weltcups wegen der Folgen einer Verletzung am Handgelenk nicht gelungen, einen Podestplatz zu erreichen. Beim fünften Weltcup schaffte sie es mit dem achten Platz erstmals unter die Top 10. In Brixen zeigte sie sich wieder in Topform. Beim nächsten Weltcup in Innsbruck ab Mittwoch wird sie auch in der Kategorie Leadklettern an den Start gehen.