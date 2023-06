Sommerlieder

Nächste Woche ist die Sommersonnenwende, auf Koreanisch Haji하지. Der Tag wird auch Mittsommernacht genannt, und läutet als der längste Tag des Jahres den Anfang vom Ende ein. Denn von nun an werden die Tage wieder kürzer, und das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Das Jahr 2023 scheint gerade erst begonnen zu haben, und wir sprechen schon darüber, dass es bald vorbei ist.





In früheren Zeiten, als die meisten Menschen Bauern waren, war dies die geschäftigste Zeit des Jahres. In den warmen südlichen Regionen Koreas wurden auf einem Stück Land häufig zwei Arten angebaut: die Bauern pflanzten erst Gerste und danach Reis. Doch wenn Reis nach der Sommersonnenwende gesetzt wird, hat er nicht genug Zeit zu wachsen, also mussten sie um diese Zeit im Jahr schnell die Gerste einholen. Es gibt auch ein Sprichwort, laut dem nach Haji die Regenzeit beginnt. Vor dem Reispflanzen machten sich die Bauern Sorgen, wenn es nicht genug regnete, nach der Sommersonnenwende war das größte Problem dagegen zu viel Regen und Überschwemmungen. Doch die Menschen früher wussten, dass sie für eine reiche Ernte im Herbst im Frühjahr hart arbeiten und ihre Pflanzen vor dem unerbittlichen Wetter schützen mussten. Dieses Prinzip lässt sich auch auf das Leben im Allgemeinen übertragen. Nur wenn wir hart arbeiten, können wir erwarten, später auch die Früchte unserer Bemühungen zu ernten.





Piri ist ein Instrument, dass in fast allen Genre als Instrument für die Hauptstimme eingesetzt wird, von der majestätischen Hofmusik bis zu fröhlichen Volksliedern oder der Musik des Maskentanzes. Die Flöte passt auch gut zu westlichen Musikinstrumenten wie der Gitarre oder dem Akkordeon. Es gibt also gute Gründe, warum die Piri seit jeher eines der beliebtesten Instrumente der Menschen in Korea ist.

Der Titel des Liedes „Ssareum싸름“ bezeichnet den Gesang der Zikaden. Ein Sommer in Korea ist kein richtiger Sommer ohne den lauten und manchmal etwas nervigen Gesang der männlichen Zikaden. Dieses Liebeslied zitiert den Refrain eines Volksliedes mit dem Titel „Ssareum Taryeong싸름타령“ aus den Westlichen Regionen.





Juli und August sind Urlaubshochsaison in Korea. Die wichtigste Frage in dieser Zeit ist, wo man seinen Urlaub verbringt. In Korea gibt es meist zwei Parteien bei dieser Frage: entweder man bevorzugt das Meer oder die Berge. Was ist Ihr Lieblingsferienziel? In den Analekten des Konfuzius gibt es einen Spruch, der besagt: Ein weiser Mensch mag Wasser, ein tugendhafter Mensch die Berge. Wasser wird in einem quadratischen Behälter quadratisch und in einem runden Behälter rund. Weise zu sein bedeutet, Kompromisse zu finden, zusammenzufinden, anstatt zu streiten und einander zu konfrontieren. Ein Berg dagegen bleibt an seinem Platz, heißt willkommen, wer ihn besucht, und lässt ziehen, wer geht. Diese Eigenschaften zeichnen Tugendhaftigkeit aus. Was sind Sie, weise oder tugendhaft?





Der Text des Sommerliedes mit dem Titel „Bambuswald“ ermutigt die Menschen, das Leben zu genießen und gute Unterhaltung wertzuschätzen. Er beruht auf dem folgenden Gedicht:





Im Wald der Jugend hat man Durst.

Atemlos ist man auf der Suche nach Romantik.

Menschen, die nach Liebe suchen, Menschen, die der Liebe überdrüssig sind, Menschen, die nach etwas suchen, auf das sie sich verlassen können, und Menschen, die gehen möchten.





Aber am eindrucksvollsten ist der Teil des Liedes, in dem es heißt: „Feiern wir, feiern wir, feiern wir, solange wir jung sind, an einem schönen Tag wie diesem.“





