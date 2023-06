Seventeen, Jimin, Suga, NewJeans erobern Billboard Japan

ⓒ PLEDIS Entertainment

Sänger des Labels HYBE haben vordere Plätze in den Charts Billboard Japan einnehmen können. Am 9. Juni hat Billboard Japan die Bilanz des ersten Halbjahrs veröffentlicht. Demnach besetzte das zehnte Minialbum von Seventeen Platz drei der Hot Album-Charts. Das erste Soloalbum „Face“ von Jimin kam auf Platz acht.

Seventeens Album war allerdings nicht nur in diesen Charts, sondern auch in den Top Album Sales (Platz drei) zu finden. In den gleichen Charts stehen Tomorrow X Together mit ihrem fünften Minialbum auf Platz acht und Jimin auf Platz neun.

Wie sieht es dann in den Japan Download Album Charts aus? Entscheidend für eine gute Platzierung sind hier die Download-Zahlen. Jimin steht auf Platz sechs und Suga mit seinem Soloalbum „D-Day“ auf Platz acht.

Die noch junge Gruppe NewJeans taucht in den Listen ebenfalls auf. Das Lied „Ditto“ steht auf Platz 17 von Hot 100. Dieser Rang ist bislang der höchste Rang, den ein K-Pop-Künstler je besetzt hatte. In den Hot 100 sind NewJeans noch auf weiteren Positonen vertreten. Auf Platz 22 mit „OMG“ und Platz 64 mit „Hype Boy“.