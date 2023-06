Twice haben allein in den USA eine Million Alben verkauft

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice hat als erste K-Pop-Girlgroup in den USA über eine Million Alben verkaufen können. Die Konzerte wuchsen in ihrem Umfang um das Vierfache. Man kann an den Albenverkäufen und den Besucherzahlen bei Konzerten gut erkennen, wie viele Fans man hat. Nach diesem Maßstab sind Twice ganz bestimmt Superstars.

Das Minialbum „Ready to Be”, das sie am 10. März veröffentlicht haben, kam am 25. März gleich auf Platz zwei von Billboard 200 und hielt sich dort neun Wochen am Stück.

Ab Juni starteten die Sängerinnen dann ihre fünfte Welttournee und besuchten mehrere Orte in den USA und Kanada.

Im September wollen sie außerdem Singapur, England, Frankfurt, Deutschland, Thailand und weitere Orte besuchen.