Retro angesagt!

Weite Hosen, kurze T-Shirs – in der Mode herrscht gerade der Retro-Trend. Auch die Musikszene wurde davon bereits erfasst.

(G)I-dle haben zum Beispiel ihr Musikvideo zum neuen Lied „Queencard“ so konzipiert, als ob es in den 2000ern produziert wurde. Aber auch ihr Bühnenkostüm oder die Sonnenbrille stammen aus dieser Zeit.

ATBO haben den New Jack Swing aus den 1990ern in ihrem Lied „Next to me“ eingebaut. Auch das Musikvideo sieht „altmodisch“ aus, denn es hat eine niedrigere Auflösung und andere Untertitel.

Der Grund für diesen Trend sei, dass solche Lieder und Konzepte die Elterngeneration ansprechen. Die Kinder dieser Elterngeneration, die die 1980-1990er erlebt haben, finden diese Retro-Kultur interessant. Daher wird dieser Trend so schnell wohl nicht auslaufen.