Taeyeon setzt Asientour erfolgreich fort

Die Sängerin Taeyeon befindet sich derzeit auf einer Asien-Tournee. Nach ihrem Auftritt in Seoul stand sie am 10. Juni in Hongkong auf der Bühne. Etwa 9.000 Fans waren gekommen.

Begonnen hat sie ihren Auftritt mit den Songs „INVU“, „Can’t Control Myself“, „Some Nights“, „Set Myself On Fire“ und weiteren aus ihrem dritten regulären Album, das sie im Februar herausgegeben hat. Dann kamen ihren Hitsongs wie „I“, „Four Seasons“, „Spark“ und weitere an die Reihe.

Die Fans haben alles begeistert mitverfolgt. Sie sangen außerdem alle Lieder auf Koreanisch mit. Am 24. Juni will die Sängerin dann in Taipeh auf der Bühne stehen.