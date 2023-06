Kingdom begeistert in Kanada

ⓒ GF Entertainment

Die koreanische Boyband Kingdom hat in Kanada für Begeisterungsstürme gesorgt. Am 10. Juni nahmen die Jungs am K-Pop Cover Dance Festival in Kanada teil. Dieses Festival wurde im Rahmen der Kulturveranstaltung K-FEST anlässlich 60 Jahre Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Kanada veranstaltet. Kingdom haben für ihre kanadischen Fans nicht nur Lieder vorgetragen, sondern auch als Jury fungiert.

Kingdom kommentierten, dass es für sie eine Ehre sei, zum Festival eingeladen worden zu sein. Sei seien sehr erstaunt darüber gewesen, wie gut die kanadischen Fans die Choreographie von K-Pop-Liedern nachmachten. Es sei eine tolle Zeit gewesen.

Kingdom haben im März ihr sechstes Minialbum veröffentlicht, mit dem sie auf Platz eins der iTunes Dance Charts neun verschiedener Länder gekommen sind.