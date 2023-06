P1Harmonys „JUMP“ schaffen 10 Millionen Aufrufe in nur 23 Stunden

ⓒ FNC Entertainment

P1Harmony hat das Musikvideo zum neuen Lied „JUMP“ aus dem sechsten Minialbum am 8. Juni veröffentlicht, und in nur 23 Stunden wurde es über 10 Millionen mal aufgerufen. Nicht nur das. Das neue Album wurde binnen eines Tages etwa 146.000 mal verkauft. Ihr Comeback kann somit schon jetzt als Riesenerfolg bezeichnet werden.

Das Album kam in mehreren Ländern wie USA, England und Kanada in die Top Ten der iTunes K-Pop Album Charts. Auch in den iTunes Pop Album Charts war es unter den besten Zehn zu finden.

Das Lied „JUMP” hat einen HipHop-Sound und zählt zum Alternative Pop-Genre. Niemand sollte zögern oder grübeln, sondern einfach genießen und nach oben springen, so die Bedeutung des Titels.