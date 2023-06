Stray Kids kommen auf den Spitzenplatz von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband Stray Kids hat am 2. Juni ihr drittes reguläres Album auf den Markt gebracht und hat damit gleich den Spitzenplatz von Billboard 200 erobert. Es ist für die Sänger das dritte Mal, dass sie in diesen Charts ganz oben stehen. Mit den Alben „ODDINARY“ und „MAXIDENT“ sind sie auf den Spitzenplatz gekommen. Damit sind sie nach BTS die zweitbeste K-Pop-Gruppe was Spitzenplatzierungen bei Billboard 200 angeht.

Die Billboard 200 werden anhand von Albenverkäufen, Streaming-Abrufen und Downloads ermittelt. In den USA verkaufte sich das Album über 235.000 mal. Darauf sind insgesamt zwölf Lieder versammelt.

Der Erfolg der Jungs kam nicht über Nacht, sondern sie haben sich seit März 2018 Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet. 2018 wurden sie von Billboard unter die fünf K-Pop-Künstler gewählt, auf die man aufmerksam sein sollte. Das Magazin TIME nahm dann 2020 das Lied „Back Door“ in seine Top Ten der Lieder des Jahres auf. Seitdem konnte man stets Lieder dieser Gruppe in den Billboard Charts entdecken.