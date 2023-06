Reisegast in Seoul/ Urlaub in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Seit dem Ende der Corona-Pandemie nimmt die Nachfrage nach Flugreisen von und nach Südkorea wieder stark zu, was sich in deutlich gestiegenen Ticketpreisen bemerkbar macht. Schon vor der Pandemie war das Land ein zunehmend beliebteres Reiseziel, nicht zuletzt dank der steigenden Popularität der sogenannten K-Kultur. Dennoch blieb es weit abgeschlagen hinter vielen europäischen Ländern, inklusive Deutschland, sowie Japan, den USA und auch China. Seit die Pandemie-bedingten Einreisebeschränkungen endgültig gefallen sind, verzeichnen manche Reiseportale Rekordwerte bei Suchanfragen nach Unterkünften in Seoul. Unser Thema heute ist also Seoul als Reiseziel. Eine gute Startseite für Reiseinformationen aller Art ist die Webseite der koreanischen Tourismusbehörde, sogar auf Deutsch: german.visitkorea.or.kr. Bei dringenden Problemen oder als Dolmetscher gegen die Sprachbarriere hilft der Telefonservice 1330, auch mit Chat-Funktion für Smartphones.