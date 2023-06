Bogenschützen holen beim Weltcup in Kolumbien drei Siege

ⓒ KOREA ARCHERY ASSOCIATION

Die südkoreanischen Bogenschützen haben beim dritten Weltcup der Saison drei Goldmedaillen gewonnen.





Das Recurve-Frauenteam mit An San, Kang Chae-young und Lim Shi-hyun setzte sich bei dem Wettbewerb im kolumbianischen Medellín im Mannschaftsfinale gegen China mit 6:0 durch.





Das Männerteam mit Kim Woo-jin, Kim Je-deok und Lee Woo-seok gewann im Finale gegen Taiwan ebenfalls mit 6:0. Nach dem Wettbewerb in Schanghai haben die koreanischen Frauen und Männer den zweiten Weltcup in Folge in der Mannschaftsdisziplin gewonnen.





Im Einzel besiegte Lim Shi-hyun im Finale die Mexikanerin Angela Ruiz im Stechen mit 6:5. Die Jüngste im Team schaffte es damit, den zweiten Weltcup in Folge ganz oben aufs Podest. Im gemischten Doppel gemeinsam mit Kim Woo-jin unterlag sie im Finale dem US-amerikanischen Duo mit 4:5 und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Im Einzel der Männer wurden Kim Je-deok un Lee Woo-seok jeweils Zweite und Dritte.





In der Disziplin Compound war Südkorea nicht angetreten.





Der Weltcup in Kolumbien war eine Art Generalprobe für die Weltmeisterschaft, die vom 31. Juli bis 6. August in Berlin stattfinden wird. Die südkoreanische Auswahl hatte bei der Weltmeisterschaft 2021 in Yankton, USA, erstmals alle fünf Goldmedaillen, die in der Disziplin Recurve vergeben wurden, gewonnen. In Berlin möchte die Mannschaft diesen Erfolg wiederholen.