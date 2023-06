Volleyballerinnen können in Nations League erstmals Satz gewinnen

ⓒ FIVB

Die südkoreanische Mannschaft hat bei der Volleyball Nations League der Frauen ihren ersten Satz gewonnen.





Im letzten Spiel der zweiten Woche der VNL in Brasiliens Hauptstadt Brasilia gewannen die südkoreanischen Volleyballerinnen den dritten Satz gegen Deutschland. Zuvor hatte die Mannschaft in sieben Spielen hintereinander eine Niederlage einstecken müssen und auch die ersten beiden Sätze gegen Deutschland verloren.





Im dritten Satz lag die Mannschaft zwar ebenfalls mit 22:24 zurück, wegen eines Fehlers beim Aufschlag durch Hanna Orthmann konnte sie aber erstmal aufatmen. Nach einer guten Abwehrleistung und einem Punkt durch Kim Da-eun war der Gleichstand hergestellt. Zwei weitere Spielpunkte durch Chung Ji-yun und Lee Da-hyun bescherten der südkoreanischen Mannschaft dann den ersten Satzsieg überhaupt in dem Turnier. Den vierten Satz musste sie jedoch an die Deutschen abgeben.





Die südkoreanische Mannschaft hatte in der ersten Woche der VNL im türkischen Antalya sämtliche Spiele gegen die Türkei, Kanada die USA und Thailand mit 0:3 verloren. In der zweiten Woche in Brasilien unterlag sie dem Heimteam Brasilien, Japan, Kroatien und Deutschland.





Die südkoreanischen Volleyballerinnen starteten dieses Jahr auf Platz 23 der Weltrangliste und sind inzwischen auf Platz 33 abgerutscht.





Die dritte Runde der Volleyball National League findet im südkoreanischen Suwon statt.