Forum zum 120. Jahrestag der koreanischen Emigrationsgeschichte

Die erste dokumentierte Auswanderung von Koreanern geht darauf zurück, dass sich vor 120 Jahren eine Gruppe von etwa 100 Koreanern auf Hawaii niederließ. Zum Gedenken an den 120. Jahrestag der Emigrationsgeschichte Koreas fand im Parlamentsgebäude im Seouler Viertel Yeouido ein Forum statt, bei dem der Weg, den die Pioniere der Emigration von Koreanern beschritten hatten, beleuchtet wurde. Im Mittelpunkt standen Beiträge über Persönlichkeiten, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Ansiedlung von Koreanern in Nordamerika spielten. Referiert wurde unter anderem über den Videokünstler Paik Nam June und Doktor Kang Young-woo, der als erster Koreaner mit einer Sehbehinderung einen Doktortitel erhielt und als Sekretär im Weißen Haus diente.