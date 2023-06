Mehr indische als chinesische Einwanderer in Australien

ⓒ Getty Images Bank

Laut BBC leben in Australien mehr indische als chinesische Einwanderer. Die rapide Steigerung der Zahl der indischen Einwanderer in Australien wird vor allem vom Technologiesektor vorangetrieben. In Australien leben gegenwärtig rund 710.000 Inder. Ihre Zahl hat die der chinesischen Einwanderer übertroffen, und damit sind Inder nach den Engländern die zweitgrößte Einwanderergruppe auf dem Kontinent. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seit einigen Jahren auch in Australien ein IT-Boom herrscht, so dass dort die Nachfrage nach Englisch beherrschenden qualifizierten IT-Arbeitskräften aus Indien drastisch steigt.





Noch vor wenigen Jahrzehnten war es selten, auf der Straße in Australien Inder zu sehen. Zurzeit trifft man dort leicht auf Inder. Mit ihrer wachsenden Zahl ist auch ihr Einfluss gewachsen, so dass sie nun auch in die Politik gehen. Im vergangenen März trat Daniel Mookhey das Amt des Finanzministers von New South Wales an. Er ist damit der erste Politiker indischer Herkunft, der in einem australischen Bundesstaat einen Ministerposten hat.





Experten sagen, dass dafür die Australien-freundliche Politik des indischen Premierministers Narendra Modi die größte Rolle gespielt hat. Modi besuchte 2014 Australien und bemühte sich um die Verstärkung der bilateralen Beziehungen. Dieser Besuch von Modi in Australien war der erste eines indischen Premierministers seit fast drei Jahrzehnten.





Seitdem pflegen beide Länder eine immer engere Beziehung. Auch der australische Premierminister Anthony Albanese stattete Indien direkt nach seinem Amtsantritt im März dieses Jahres einen offiziellen Besuch ab. Beide Länder einigten sich damals auf die Verstärkung ihrer Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Verteidigung und Sicherheit, Wirtschaft, Bildung sowie bilateraler Handel.