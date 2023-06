Wegen Majestätsbeleidigung festgehaltenes 15-jähriges Mädchen in Thailand von der Schule verwiesen

ⓒ Getty Images Bank

Laut lokalen Medien Thailands wie „Bangkok Post“ ist eine 15-jährige Schüleraktivistin, die wegen königlicher Verleumdung 50 Tage lang in einer Jugendstrafanstalt festgehalten wurde, am 18. Mai freigelassen worden. Die Triam Udom Suksa Pattanakarn-Schule, die das Mädchen Thanalop Phalancha besuchte, erklärte jedoch am 17. Juni, dass das Mädchen dort keine Schülerin mehr sei. Das Mädchen habe den Prozess für die Einschreibung nicht abgeschlossen, außerdem stelle sein Fehlverhalten in der Schule eine Gefahr für die Sicherheit von Mitschülern, Mitarbeitern, Eltern und Schuleigentum dar.





Thanalop erschien am 14. Juni in Freizeitkleidung und mit gefärbten Haaren in der Schule, um gegen die Uniform- und Haar-Vorschriften der Schule zu protestieren. Die Schule ließ sie nicht ein. Anschließend kletterte sie drei Tage lang über den Schulzaun. Schließlich wurden Polizisten eingesetzt. Die 15-jährige schrieb auf ihrer Facebook-Seite, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen konnte, obwohl sie es wollte, und dass ihre gefärbten Haare ein Ausdruck ihres Kampfes für Freiheit und Rechte seien.





Als dies in den Medien und Social Media viral ging, meinte die Schule, dass Thanalop nicht von der Schule verwiesen worden sei und am Unterricht teilnehmen kann, wenn sie die Schulregeln befolge. Nachdem sie weiter in Freizeitkleidung die Schule zu betreten versuchte, teilte die Schule schließlich in einer Erklärung mit, dass sie wegen des nicht abgeschlossenen Einschreibungsprozesses und des Verstoßes gegen Schulregeln keine Schülerin der Schule mehr sei.





Im Online-Raum wird darauf hingewiesen, dass die Majestätsbeleidigung der Hintergrund für ihren Schulverweis sei. Thanalop nahm im vergangenen Jahr, als sie 14 Jahre alt war, an einer Versammlung für die Reform der Monarchie teil und wurde deswegen vor Gericht gestellt. Sie wurde ab dem 29. März an in einer Jugendhaftanstalt festgehalten und später gegen Kaution entlassen.