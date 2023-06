Koreanischer Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ überschreitet am 21. Tag nach Kinostart in der Zuschauerzahl die 9 Millionen-Marke

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle überschritt am 20. Juni, dem 21. Tag nach seinem Kinostart bei der Zuschauerzahl die Marke von 9 Millionen.

Der dritte Teil der Crime City-Reihe feierte am 31. Mai seinen Kinostart. Laut dem Filmverleih ABO Entertainment wurde die Marke am 20. Juni gegen 7:30 Uhr überschritten, und zwar in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie beim zweiten Teil „The Roundup“, der 2022 ins Kino kam und am 20. Tag nach der Premiere die 9 Millionen-Schwelle überschritt.

Es wird damit erwartet, dass beim Film „The Roundup: No Way Out“ Anfang des nächsten Monats die Marke von 10 Millionen Zuschauern überschritten werden wird. Der zweite Teil „The Roundup“, der im Mai 2022 seinen Kinostart feierte, lockte insgesamt 12.693.000 Zuschauer ins Kino und wurde als der einzige südkoreanische Film mit mehr als 10 Millionen Zuschauern in der Corona-Zeit registriert.