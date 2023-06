Regisseur Ryoo Seung-wan kehrt nach zwei Jahren mit einem neuen Action-Krimi-Thriller zurück

ⓒ NEW

Der gefeierte südkoreanische Filmregisseur Ryoo Seung-wan kehrt nach zwei Jahren mit einem neuen Action-Krimi-Thriller zurück. Am 20. Juni fand in Anwesenheit von wichtigen Mitwirkenden des Films eine Pressekonferenz statt, bei der für den neuen Film, der am 26. Juli ins Kino kommen wird, geworben wurde.

Der Film mit dem Titel „Smugglers“ spielt in den 1970er Jahren in einem friedlichen Küstendorf und dreht sich um zwei traditionelle Taucherinnen „Haenyeo“, die unerwartet in einen hochriskanten Schmuggelplan verwickelt werden. Die zwei Taucherinnen werden von den zwei erfahrenen Star-Schauspielerinnen Kim Hye-soo und Yeom Jung-ah gespielt. Neben ihnen standen auch weitere renommierte Schauspieler wie Zo In-sung und Park Jung-min vor der Kamera.