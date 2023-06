Lieder über Orte und ihre Besonderheiten

Ramie und Hanfstoffe waren früher beliebte Stoffe für Sommerkleidung in Korea. Beide werden aus Fasern des Hanfes gewebt, aber Ramie, auf Koreanisch mosi, ist weißer und feiner als andere Hanfstoffe. Ramie, die aus besonders feinen Fäden gewebt wird, heißt Semosi세모시. Der beste Semosi-Stoff in Korea heißt Hansan Semosi한산세모시 und stammt aus der Hansan-Region in der Provinz Chungcheongnam-do. Der Stoff ist so fein und dünn, dass ein Hanbok aus Hansan Semosi zu einem kleinen Ball zusammengerollt werden kann, wenn er nass ist. Der Stoff ist perfekt für den Sommer, da er durch Stärke und Bügeln leicht und luftig wird und, wie es früher hieß, den Flügeln einer Libelle gleicht. Einen Hanbok aus Hansan Semosi zu tragen, war früher ein Luxus, den sich nur die reichsten Damen leisten konnten.





In Goheung고흥 in der Provinz Jeollanam-do gibt es ein überliefertes Lied mit dem Titel „Hansan Semosi“. Sein Text beschreibt diese Kleidung im Detail.





Die Falten sind fein und die Säume breit.

Hansan semosi ist wie die Flügel einer Zikade oder Libelle.

Schüttel deinen Rock aus und komm, um die Kapelle spielen zu sehen.





Mit „Kapelle“ ist hier eine Sadangpae사당패, also eine Gruppe reisender Musiker, gemeint. Auch wenn es in dem Lied nicht weiter ausgeführt wird, hofft die Protagonistin des Textes vermutlich auch, bei dem Ausflug eine neue Liebschaft zu treffen.





Früher gab es in fast allen Dörfern ganz normale Bewohner, die genauso gut sangen wie professionelle Sänger. Vermutlich war es möglich, ihre Talente ganz nebenbei zu kultivieren, weil die Menschen in Korea früher ständig sangen – sei es beim Unkraut jäten, beim Stoffe weben, oder wenn sie eine Pause von der Arbeit machten. Die Insel Jindo in der Provinz Jeollanam-do war besonders bekannt für Menschen, die Musik liebten und gut sangen. Selbst heute kann man hier auf dem Markt jede beliebige Person um ein Lied bitten, und sie wird der Bitte mit Freude entsprechen. Es heißt, dass die Dorffrauen früher Fremde, die ins Dorf kamen, zunächst einmal anhielten und aufforderten zu singen, um ihre musikalischen Talente zu prüfen.

Jindos bekanntestes Lied ist „Jindo Arirang진도아리랑“, das fast jeder Koreaner kennt. Wenn mehrere Menschen zusammenkamen, wurde daher meist früher oder später „Jindo Arirang“ gesungen. Überraschenderweise ist dieses Lied jedoch noch nicht besonders alt. Ursprünglich war „Sanaji Taryeong산아지 타령“ das bekannteste Lied im Süden Koreas. Es war der Daegeum-Spieler Park Jong-ki박종기, der auch das Genre des Daegeum Sanjo산조 erfand, frei improvisierten Soli auf der Flöte Daegeum, der dieses Volkslied neu arrangierte und damit „Jindo Arirang“ schuf.





Gemeinsam zu singen brachte die Menschen zusammen und brachte sie dazu, sich einander zu öffnen. Früher oder später erzählten die Menschen einander von ihren Freuden und Sorgen, gaben mit den Erfolgen ihre Kinder an oder lästerten über ihre gemeinen Schwiegermütter. Diese Unterhaltungen gaben den einfachen Menschen die Kraft, weiterzuleben.

Bei dem Projekt „Insel-Arirang“ der Gruppe Noh Ol-ryang노올량 werden Lieder über das Leben der Menschen auf Inseln geschrieben. Ein Lied handelt von der Insel Nabaldo in der Nähe von Yeosu여수 an der Südküste von Korea. Zitieren wir einen Auszug des Textes:





Mein Name ist Kim Won-ja. Ich bin die schönste Chunhyang춘향 der Insel.

Ich bin glücklich, spiele Karten mit meinen Freunden und schaue fern.

Meine Beine tun manchmal weh, aber ich bin glücklich mit meinem Mann Bangja방자.





Ist das so, ist das so. Ich wusste nichts davon.

Ich hatte keine Ahnung. Lass uns umarmen, meine Liebe.





Es ist ein Vergnügen, die alten Damen der Insel so singen zu hören.





Musik