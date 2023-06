Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Bald beginnt die diesjährige Sommerurlaubssaison. Die Südkoreaner haben leider keinen so langen Urlaub wie viele Europäer. Wie viele Tage können die südkoreanischen Angestellten realistisch für ihren Sommerurlaub frei nehmen? Das Jobportal Incruite hat 590 Angestellte danach gefragt, wie viele Sommerurlaubstage sie haben.

Das Ergebnis lautet durchschnittlich 4,8 Tage. Die Zahl der von den Angestellten gewünschten Urlaubstage ist mit 9,5 Tagen doppelt so hoch. Wie groß ist dann der Anteil der Angestellten, die so lange wie sie sich wünschen im Sommer Urlaub machen können? Der Anteil der Angestellten, die mehr als 10 Tage frei nehmen können, ohne irgendwelche Umstände berücksichtigen zu müssen, lag lediglich bei 14,1 Prozent.

58,8 Prozent antworteten, dass sie schon mehr als 10 Tage in Urlaub fahren können, auch wenn sie dafür verschiedene Umstände berücksichtigen müssen. 18 Prozent antworteten, dass es ihnen nicht leicht falle, beliebig Urlaub zu nehmen. 9,1 Prozent ist es keinesfalls möglich, einfach so viele Tage wie sie sich wünschen frei zu nehmen.

Den befragten Angestellten wurde auch die Frage gestellt, ob sie bereits einen Sommerurlaubsplan aufgestellt haben. Lediglich 20 Prozent haben bereits einen festen Plan. 60,1% antworteten, dass sie zwar einen Plan haben, aber dass Termin, Urlaubsort und auch die Art des Urlaubs noch nicht festgelegt seien. 19,9 Prozent haben noch keinen Plan aufgestellt.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Untersuchung über die durchschnittlichen Ausgaben der Angestellten für das Mittagessen. In letzter Zeit hört man im Alltag sehr häufig Beschwerden über stark gestiegene Preise. Jeden Tag und bei jeder Mahlzeit außer Haus bekommt man den Preisanstieg zu spüren.

Bei einer von der Job-Plattform Job Korea bei 502 Angestellten durchgeführten Umfrage hat sich herausgestellt, dass die Angestellten in diesem Jahr für das Mittagessen durchschnittlich 7.761 Won, umgerechnet rund 6 US-Dollar, ausgegeben haben. Diese Ausgaben stiegen damit verglichen mit fünf Jahren zuvor um 24,6 Prozent. Bei der gleichen Untersuchung im Jahr 2018 lag der durchschnittliche Preis des Mittagessens umgerechnet bei etwa 4,80 Dollar.

Die durchschnittlichen Ausgaben für das Mittagessen von 6 Dollar enthalten auch Fälle, bei denen man in der Kantine die Mahlzeit einnimmt oder das Mittagessen von zuhause mitbringt. Wenn man in einem Speiselokal in der Nähe der Firma zu Mittag isst, steigt der durchschnittliche Preis für das Mittagessen auf 9.289 Won oder 7,20 Dollar. Isst man in der Kantine der Firma zu Mittag, beträgt der Preis durchschnittlich etwa 5,70 Dollar. Für das Mittagessen, das man von zuhause mitbringt, gibt man durchschnittlich etwa 4,60 Dollar, damit am wenigsten Geld aus.

Jedoch essen die meisten Angestellten, es sind 34,5 Prozent, in Speiselokalen und Restaurants in der Nähe der Firma zu Mittag. Der Anteil der Angestellten, die in der Kantine die Mittagsmahlzeit einnehmen, beträgt 29,1 Prozent. 13,1 Prozent bringen von zuhaus das Mittagessen. 10,8 Prozent versorgen sich mit Produkten aus Convenience Stores. 83,6 Prozent der Angestellten finden, dass der Preis des Mittagessens finanziell belastend ist. Sechs von zehn Angestellten antworteten, dass sie deshalb in letzter Zeit ihre Ausgaben für das Mittagessen reduziert haben.





Eines der Themen, für die sich viele Netzbürger interessieren, ist der Umweltschutz und ein umweltfreundliches Leben. Deshalb zog auch das Untersuchungsergebnis, dass 8 von 10 südkoreanischen Verbrauchern dazu bereit sind, umweltfreundliche Produkte zu kaufen, auch wenn sie teuer sind, die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger auf sich.

Das Koreanische Verbraucherinstitut hat am 20. Juni dieses Untersuchungsergebnis veröffentlicht. Die Untersuchung wurde bei 1.000 Erwachsenen in der Altersgruppe zwischen 20 und 69 Jahren durchgeführt. Nach der Untersuchung antworteten 86,4 Prozent der Verbraucher, dass sie umweltfreundliche Produkte kaufen wollen, auch wenn sie teurer als gewöhnliche Produkte sind. Der Anteil der Verbraucher, die dazu bereit sind, umweltverträgliche Produkte zu kaufen, lag bei 90,7 Prozent der gesamten Verbraucher.

Im vergangenen Jahr betrug dieser Anteil 82,3 Prozent und ist damit in einem Jahr um 8,4 Prozentpunkte gewachsen. 16,3 Prozent der gesamten Befragten sind dazu bereit, bis zu 25 Prozent mehr Geld zusätzlich zu bezahlen, um umweltfreundliche Produkte zu kaufen. 44,9 Prozent wollen umweltfreundliche Produkte kaufen, auch wenn sie dafür 5 bis 10 Prozent mehr bezahlen müssen. Der Anteil der Verbraucher, die für den Kauf von umweltfreundlichen Produkten lediglich weniger als 5 Prozent mehr zusätzlich bezahlen wollen, liegt bei 23 Prozent.

87 Prozent der gesamten Befragten antworteten, dass beim Kauf von umweltfreundlichen Produkten die vom koreanischen Verbraucherinstitut angebotenen Informationen über die Umweltverträglichkeit der Produkte Einfluss ausüben können. Das Institut veröffentlicht seit 2012 Informationen über die Qualität von 22 Warengruppen wie Haushaltselektronik und Haushaltswaren, um den Verbrauchern bei vernünftigen Kaufentscheidungen zu helfen und einen fairen Wettbewerb der Unternehmen herbeizuführen.