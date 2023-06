Haus- und Begleittiere in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Mehr als jeder vierte Haushalt in Südkorea hat mindestens ein Haustier, mit großem Abstand am beliebtesten sind Hunde, danach Katzen und Fische. Traditionell wurden Hunde eher als Wachhunde gehalten, heute noch oft auf dem Land, wofür sich der indigene koreanische Jindo-Hund sehr gut eignet. In modernen Städten werden mangels Gärten und Hundeparks eher kleine und friedliebende Exemplare bevorzugt, die oft auch gern herumgetragen werden. Größere Hunderassen wie Golden Retriever finden sich auf Beliebtheitslisten erst auf Platz sieben. Oft sind es Familien mit Kindern, aber auch immer mehr Alleinlebende halten sich ein oder mehrere Haustiere als „Begleittier“ (companion animal, 반려동물) mit besonderer emotionaler Verbundenheit, ein Konzept, das auf den österreichischen Tierforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz zurückgeht und Eingang in das südkoreanische Tierschutzgesetz gefunden hat.