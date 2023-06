Eine Tour durch das Blaue Haus

ⓒ Getty Images Bank

Das Viertel Myeong-dong in Seoul gehört bei Touristen wohl zu den meist besuchten Orten, da es alles, was man als Tourist auf einer Reise im Ausland unternehmen und erleben möchte, bietet – leckeres Essen, verschiedene Shopping-Möglichkeiten und auch Historisches und Kulturelles. Daher war für das Viertel die Lücke, die die Touristen während der Corona-Pandemie hinterlassen haben, vergleichsweise besonders groß gewesen. Die sonst immer vollen Straßen standen menschenleer, viele Geschäfte haben diese Zeit nicht überstehen können und mussten irgendwann schließen. Doch mittlerweile ist wieder Leben in die Straßen von Myeongdong eingekehrt.