TRENDZ treffen sich mit indonesischen Fans

Die Boyband TRENDZ wird in Indonesien ihr erstes Fantreffen im Ausland veranstalten. Die sieben Mitglieder werden am 25. Juni vor ihren indonesischen Fans stehen. TRENDZ gelten als Superstars, daher waren alle Karten für das Fantreffen in nur zehn Minuten ausverkauft. Viele Fans bedauerten es sehr, dass sie keinen Platz reservieren konnten.

Bei der K-FOOD Fair, die am 24. Juni eröffnet wird, werden sie ebenfalls anwesend sein. Diese Messe wird anlässlich des 50. Jubiläums zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Indonesien veranstaltet. Man kann daran gut erkennen, dass die Jungs besonders in Indonesien viele Fans haben.

TRENDZ haben bereits gesagt, dass sie sehr nervös seien, ihre Fans zu treffen. Aber es soll keine einmalige Veranstaltung bleiben, sondern sie wollen weitere Gelegenheiten finden, um sich mehr mit ihren Fans austauschen zu können.