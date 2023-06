LUN8 feiern erfolgreiches Debüt

ⓒ Fantagio

Die Boygroup LUN8 hat am 15. Juni debütiert und gleich die internationalen Charts gestürmt.

Gleich am Tag darauf konnte man bei iTunes sehen, dass ihr erstes Minialbum „CONTINUE?“ auf den ersten Platz der Top Album Charts von den Niederlanden und auf Platz zwei in Indonesien gekommen ist. Auch in Deutschland sind sie in die Charts eingestiegen.

In diesem Debütalbum wollen sie mit ihren Liedern die Botschaft übermitteln, dass sie nicht aufgeben, sich den Herausforderungen stellen und sich weiterentwickeln wollen.

Sie sagten, dass sie schon auf ihre Karriere gespannt seien und sich wünschten, dass viele sie begleiten würden.

Am 16. Juni haben die Jungs dann ihren ersten Auftritt mit dem Lied „Wild Heart“ in der Musiksendung „Music Bank“ des Senders KBS2 erfolgreich absolviert.