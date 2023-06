Wenn die Kamelien blühen (17) 무슨 상관이야

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „무슨 상관이야; museun sanggwaniya“

Deutsch: „Was geht dich das an?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





무슨 Fragewort für „welch, was für ein“

상관 Nomen für „Zusammenhang, Zusammenhängendes“

이- Verbstamm des Verbs 이다 für „sein“

-야 nicht-höfliche Frageendung





Der Ausdruck „무슨 상관이야“ bedeutet wortwörtlich „Ist was für ein Zusammenhang?“ Der Sprecher ist genervt von seinem Gesprächspartner, der sich in seine Angelegenheiten einmischt und ihm sagen will, was er tun oder lassen soll. Aus seiner Sicht hat er mit seiner Situation nichts zu tun und sollte sich daher auch nicht dazu äußern. Der Ausdruck wäre daher natürlicher übersetzbar mit „Was geht dich das an?“ Umgekehrt kann der Sprecher damit auch klar machen, dass er mit einer bestimmten Sache nichts zu tun hat und sich daher nicht dazu äußern möchte, also im Sinne von „Was geht mich das an?“ In einem anderen Kontext kann der Sprecher auch seine Verständnislosigkeit deutlich machen, weil er keinen Zusammenhang zwischen seinem Anliegen und dem Hinweis des Gesprächspartners sieht, also im Sinne von „Was hat das denn damit zu tun?“





Ergänzungen

콩팥: Nomen für „Niere“

쓸개: Nomen für „Gallenblase“

이: Nomen für „Zahn, Zähne“