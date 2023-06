Fifty Fifty schon zwölf Wochen in britischen Official Charts

ⓒ ATTRAKT

Die koreanische Girlgroup Fifty Fifty ist zwölf Wochen in Folge in den britischen Official Single Chart Top 100 vertreten. Nach dem Stand des 16. Juni rangieren die Sängerinnen auf dem 16. Platz. Damit haben sie es geschafft, von allen K-Pop-Girlgroups am längsten mit einem Lied in diesen Charts vertreten zu sein. Einen Konkurrenten gibt es noch, das Lied „Kiss and Make-up“, das Blackpink mit Dua Lipa gemeinsam gesungen haben, stand ebenfalls zwölf Wochen in diesen Charts. Also Gleichstand. Aber Fifty Fifty sind noch eine neue Girlgroup, daher ist dieses Ergebnis etwas Besonderes.

Auch in den Billboard Charts mischen sie weit vorne mit. In den Billboard Hot 100 sind sie auf Platz 21 vertreten.

Das US-amerikanische Musikmagazin Rolling Stone hat „Cupid“ zu den besten Liedern des ersten Halbjahres 2023 gewählt, genauer stehen sie auf dem 27. Platz. Kommentiert wurde zum Lied, dass es angenehm zu hören sei. Die eingängige Melodie und die beeindruckenden Stimmen der Sängerinnen würden das Lied besonders machen.