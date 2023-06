VAV wollen im September “Latin-Tour“ starten

ⓒ A team Entertainment

Die Idolgroup VAV will im September eine weitere Lateinamerika-Tour starten. Am 15. September wollen sie ihre Tournee in Mexiko beginnen, dann geht es weiter nach Kolumbien, Chile, Uruguay und Brasilien. Insgesamt werden es fünf Länder sein.

Bereits im Jahr 2019 haben sie Lateinamerika besucht und mit den Liedern „Senorita“ und „Give me more“ das Interesse am K-Pop erhöhen können. Jüngst haben sie ihr siebtes Minialbum herausgegeben, in dem fünf Titel zu hören sind. Davon ist das Lied „Designer“ im Stil des Latin-K-Pop gehalten. Daher wollen sich die Jungs dies zum Anlass nehmen, eine Lateinamerika-Tour zu planen.

In Korea haben sie ihre Aktivitäten mit dem Lied „Designer“ begonnen.