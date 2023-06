Itzy wollen auch in diesem Sommer neue Werke veröffentlichen

ⓒ JYP Entertainment

Die Girlgroup Itzy will am 31. Juli wieder in die Musikwelt zurückkehren. Das hat ihre Entertainmentfirma am 19. Juni bekannt gegeben. Es sollen im neuen Werk insgesamt sechs Lieder enthalten sein. Bislang haben sie im Sommer neue Werke veröffentlicht, so auch dieses Mal. Daher sind die Fans bereits sehr gespannt.

Itzy sind mit ihren Performances und guten Liedern international bekannt und beliebt geworden. Das vierte Minialbum kam erstmals in die Billboard 200 und das fünfte Minialbum besetzte sogar Platz acht. Im April haben sie dann ihre erste Worldtour erfolgreich abgeschlossen. Sie haben dabei 20mal in 16 verschiedenen Orten auf der Bühne gestanden.