Wohnungspreise in Shanghai fallen wegen schwacher Wirtschaftsprognosen um bis zu 10%

Die Wohnungspreise in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai sind aufgrund pessimistischer Wirtschaftsprognosen und einer steigenden Zahl der Einwohner, die ins Ausland ziehen, um bis zu 10 Prozent gefallen. Dies berichtete die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“, SCMP, am 26. Juni. Nach Angaben der Immobilienvermittlungsagentur Centaline Property lag die Zahl der zum Verkauf stehenden Wohnungen in Shanghai im vergangenen März bei rund 100.000 und stieg Ende April drastisch auf rund 200.000. Die Zahl der Wohnungen in Shanghai, die den Besitzer wechselten, betrug im März 24.000, fiel im April auf 17.700 und im Mai weiter auf 15.300.Tan Taipeng, Manager bei der Immobilienagentur 5I5J, sagt, der starke Anstieg der Zahl verfügbarer Wohnungen habe den Wohnungsmarkt in einen Käufermarkt verwandelt. Käufer, die nun viele Optionen haben, verlangen von Verkäufern, die Preise um 10 bis 15 Prozent zu senken. Dies sei eine Seltenheit auf dem Shanghaier Immobilienmarkt, auf dem das Angebot an gebrauchten Wohnungen begrenzt ist. Wenn man berücksichtigt, dass eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt von Shanghai 15 Millionen Yuan kostet, würde eine Preissenkung um 10 Prozent für den Hausbesitzer einen um 1,5 Millionen Yuan oder 208.920 US-Dollar geringeren Gewinn bedeuten.Weil aber der Immobilienmarkt Shanghais bislang eine Hochkonjunktur erlebt hatte, würden die meisten Verkäufer trotz der Preissenkung um 10 Prozent immer noch eine zehnfache oder noch höhere Investitionsrendite erzielen, so Tan. Die Zeitung SCMP analysiert, die Hausverkaufswelle in Shanghai werde angesichts eines schleppenden Immobilienmarktes und pessimistischer Wirtschaftsprognosen in China die Wohnungspreise weiter drücken. Dies sei ein Zeichen dafür, dass der chinesische Immobilienmarkt in einer Todesspirale steckt.Song Yulin, ein leitender Manager der Immobilienagentur Lianjia, sagt, immer mehr Wohnungsbesitzer entscheiden sich für den Verkauf ihrer Wohnungen, weil sie darauf wetten, dass die Wohnungspreise noch weiter fallen werden. Einige von ihnen planen, ins Ausland zu ziehen, und seien deshalb mit den aktuellen Preisen zufrieden, auch wenn sie einen weiteren Rabatt anbieten müssen. Der stagnierende Wohnungshandel in Shanghai dient als ein Stolperstein für die Wirtschaftserholung dieser Stadt von den drei Jahren in der Corona-Pandemie mit einer strikten Eindämmung. Das Bruttoinlandsprodukt Shanghais im ersten Quartal stieg um lediglich 3 Prozent, während der Wert in ganz China um 4,5 Prozent wuchs.