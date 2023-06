Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt Landesmeisterschaft mit internationaler Saisonbestleistung

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften im südkoreanischen Jeongseon 2,33 Meter übersprungen und damit die internationale Saison-Bestleistung im Hochsprung der Männer eingestellt.Woo begann den Wettbewerb mit einem Sprung über 2,20 Meter. Die Höhe von 2,25 Meter schaffte er im zweiten Versuch. Nach dem erfolgreichen Sprung jubelte er laut auf und zeigte sich selbstbewusst. An der Höhe von 2,30 Meter scheiterte er bei den ersten beiden Versuchen. Woo ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und überwand die Höhe im dritten Versuch. Die 2,33 Meter konnte er schon im ersten Versuch überspringen und damit die diesjährige Bestmarke bei den Männern einstellen. Damit setzte sich Woo auch an die Spitze der Weltrangliste.Woo Sang-hyeok übersprang mit Beginn der Saison bei internationalen Wettbewerben Höhen von über 2,30 Meter und zeigte sich in Topform. Zuletzt hatte er Anfang Juni beim Turnier der Diamond League von World Athletics 2023 in Rom/Florenz mit übersprungenen 2,30 Meter die Silbermedaille gewonnen.Der Hochspringer sagte, es sei ein tolles Gefühl, nach langem wieder an die Weltspitze zurückzukehren. Er habe versucht, seine gute Laune etwas zu verbergen und dass ihm der Wettbewerb großen Spaß mache.Woo wird als Nächstes am 3. Juli beim Diamond Meeting in Stockholm an den Start gehen. Am 12. Juli nimmt er an den Asienmeisterschaften in Bangkok teil.